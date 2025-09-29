Аргентина вдесятьох здолала Кубу, Бразилія та Мексика не виявили переможця на старті чемпіонату світу U-20

У ніч з 28 на 29 вересня відбулось два матчі у межах першого туру чемпіонату світу з футболу до 20 років.

Збірні Мексики та Бразилії не виявили переможця, розписавши результативну нічию 2:2. Аргентина з 10-ї хвилини грала у меншості через видалення Фернандеса, але це не завадило команді впевнено переграти Кубку – 3:1.

Чемпіонат світу U-20

1 тур, група D

Куба – Аргентина 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Сарко, 3, 0:2 – Сарко, 41, 1:2 – Перез, 45+4, 1:3 – Субіарбе, 90

Група C

Бразилія – Мексика 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Домінгес, 10, 1:1 – Рафаел Коутіньйо, 21, 2:1 – Луїджи, 76, 2:2 – Очоа, 86

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, збірна України розпочала мундіаль мінімальною перемогою над Південною Кореєю – 2:1.