Переможний старт: Україна обіграла Південну Корею у першому матчі чемпіонату світу U-20

Микола Дендак — 28 вересня 2025, 00:58
УАФ

У суботу, 27 вересня, збірна України обіграла Південну Корею в стартовому матчі чемпіонату світу 2025 з футболу серед юнаків до 20 років.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

"Синьо-жовті" забезпечили себе комфортною перевагою ще на старті першого тайму. На 13 хвилині Синчук відкрив рахунок точним ударом під дальню стійку з-за меж штрафного майданчика, і майже одразу Пищур подвоїв перевагу.

На старті другої 45-хвилинки суперники зуміли скоротити відставання, але українська сторона попросила переглянути цей епізод. Після перегляду повтору арбітр вирішив скасувати гол корейців через офсайд.

Та все ж Корея зуміла відзначитись. Це сталося на 80 хвилині після розіграшу кутового. Проте Україна зуміла втримати переможний рахунок.

Чемпіонат світу 2025 – U-20
Група B, перший матч
27 вересня

Південна Корея – Україна 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 Синчук, 0:2 – 16 Пищур, 1:2 – 80 Кім Мен Чжун

Збірна України U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Будко (Ващенко 83), Вернаттус (Катрич 72), Синчук, Кревсун, Шах (Деркач 72), Караман (Кисіль 90+1), Пищур (Пономаренко 90+1)

Попередження: Синчук 51, Ващенко 84

Нагадаємо, окрім Південної Кореї, на груповому етапі молодіжного ЧС українська збірна виступить в одному квартеті з командами Панами та Парагваю. В плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи. Також є можливість вийти з 3 місця.

Раніше видатний екстренер Волині Віталій Кварцяний прокоментував відсутність у заявці України Тараса Михавка.

