Молодіжна збірна України не втримала перемогу над Панамою на чемпіонаті світу U-20

Молодіжна збірна України зіграла внічию з однолітками з Панами у 2 турі групового етапу чемпіонату світу 2025 з футболу серед юнаків до 20 років.

Поєдинок, що відбувся на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у Чилі, завершився з рахунком 1:1.

Підопічні Дмитра Михайленка відкрили рахунок вже на 6 хвилині зусиллями Геннадія Синчука, проте вже в першій половині гри українці втратили перевагу, що визначило підсумковий результат гри.

Чемпіонат світу 2025 – U-20

Група B, 2 матч, 30 вересня

Панама – Україна 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Синчук (пен), 1:1 – 36 Еррера

Збірна України U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Вернаттус (Дігтяр 59), Синчук, Будко (Ващенко 59), Кревсун, Деркач (Шах 46), Караман (Шевченко 87), Пищур (Пономаренко 80)

Попередження: Киричок 32, Ербер 45+3, Вернаттус 52, Синчук 90+3

У стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї з рахунком 2:1. Натомість Панама поступилася у попередньому матчі Парагваю (3:2).

У третьому, заключному турі, групового етапу молодіжна збірна України зіграє з Парагваєм. Поєдинок запланований на 3 жовтня, стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Молодіжний чемпіонат світу U-20 триватиме до 19 жовтня. До плейоф вийдуть по дві команди з кожної групи, а також найкращі треті місця.