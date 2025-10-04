Збірна України U-20 перемогла Парагвай та з першого місця вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2025

Збірна України U-20 зіграла проти однолітків із Парагваю у вирішальній грі групового етапу чемпіонату світу, який проходить у Чилі.

"Синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:1. Цей успіх дозволив стати тріумфатором групи B.

Футбол – чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20

Груповий етап, 3 тур

Україна – Парагвай 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Деркач (46), 1:1 – Міно (69), 2:1 – Пономаренко (80)

Обидва колективи влаштовувала нічия, тому в першому таймі збірні грали обережно. Моментів було обмаль.

Ймовірно, такий стиль протистояння продовжився б і надалі, але своє слово на 30-й секудні другого тайму сказав Максим Деркач, який відкрив рахунок.

Парагвай почав активніше йти вперед, але команда Дмитра Михайленка також не зменшувала тиск.

На 57-й хвилині Деркач впав у штрафній суперника. Арбітр переглядав VAR, але порушення правил не побачив.

На 69-й хвилині суперник зрівняв. Удар парагвайця рикошетом від Мельниченка залетів у ворота Крапивцова.

Матвій Пономаренко УАФ

Вирішальне слово залишилося за українцями. Матвій Пономаренко, який вийшов на заміну, на 80-й хвилині пройшов по центру і влучно пробив у кут.

Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).