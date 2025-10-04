Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна Чилі програла Єгипту, але пробилась до 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 08:13
Збірна Чилі програла Єгипту, але пробилась до 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20
ФІФА

У ніч з 3 на 4 жовтня відбулось два матчі у межах групового етапу чемпіонату світу з футболу-2025 U-20.

Господарка турніру збірна Чилі поступилась Єгипту, але посіла друге місце та вийшла до 1/8 фіналу. Зауважимо, що за підсумками трьох матчів команди мають однакову кількість очок та різницю м'ячів.

Японія завершила груповий етап зі стовідсотковим результатом, комфортно перегравши Нову Зеландію – 3:0.

Чемпіонат світу з футболу U-20
Група A
3 тур, 4 жовтня

Єгипет – Чилі 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Каркамо, 27, 1:1 – Абдін, 47, 2:1 – Хедр, 90+5

Нова Зеландія – Японія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Огуру, 21, 0:2 – Сміт, 64 (автогол), 0:3 – Ісії, 82

Напередодні збірна України переграла Парагвай та з першого місця вийшла до 1/8 фіналу.

Єгипет Нова Зеландія Японія Збірна Чилі з футболу чемпіонат світу-2025 U-20

Єгипет

Вони повалили диктатуру, а їх вирізали на стадіоні: злет і падіння єгипетських ультрас
“Він як Тутанхамон і піраміди”: село, маршрутки і культ Мохамеда Салаха в Єгипті
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Кравченко поступився у чвертьфіналі турніру в Єгипті
Нігерія - Єгипет 1:0. Огляд матчу

Останні новини