Збірна Чилі програла Єгипту, але пробилась до 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20

У ніч з 3 на 4 жовтня відбулось два матчі у межах групового етапу чемпіонату світу з футболу-2025 U-20.

Господарка турніру збірна Чилі поступилась Єгипту, але посіла друге місце та вийшла до 1/8 фіналу. Зауважимо, що за підсумками трьох матчів команди мають однакову кількість очок та різницю м'ячів.

Японія завершила груповий етап зі стовідсотковим результатом, комфортно перегравши Нову Зеландію – 3:0.

Чемпіонат світу з футболу U-20

Група A

3 тур, 4 жовтня

Єгипет – Чилі 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Каркамо, 27, 1:1 – Абдін, 47, 2:1 – Хедр, 90+5

Нова Зеландія – Японія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Огуру, 21, 0:2 – Сміт, 64 (автогол), 0:3 – Ісії, 82

🇨🇱🇺🇦🇲🇦🇵🇾🇯🇵



The #U20WC knockouts are starting to take shape. 🙌 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 4, 2025

Напередодні збірна України переграла Парагвай та з першого місця вийшла до 1/8 фіналу.