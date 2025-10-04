Збірна Чилі програла Єгипту, але пробилась до 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20
ФІФА
У ніч з 3 на 4 жовтня відбулось два матчі у межах групового етапу чемпіонату світу з футболу-2025 U-20.
Господарка турніру збірна Чилі поступилась Єгипту, але посіла друге місце та вийшла до 1/8 фіналу. Зауважимо, що за підсумками трьох матчів команди мають однакову кількість очок та різницю м'ячів.
Японія завершила груповий етап зі стовідсотковим результатом, комфортно перегравши Нову Зеландію – 3:0.
Чемпіонат світу з футболу U-20
Група A
3 тур, 4 жовтня
Єгипет – Чилі 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Каркамо, 27, 1:1 – Абдін, 47, 2:1 – Хедр, 90+5
Нова Зеландія – Японія 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Огуру, 21, 0:2 – Сміт, 64 (автогол), 0:3 – Ісії, 82
Напередодні збірна України переграла Парагвай та з першого місця вийшла до 1/8 фіналу.