Аргентина здолала Ітаію, Іспанія переграла Бразилію на чемпіонаті світу U-20

У ніч з 4 на 5 жовтня відбулися матчі у межах групового етапу чемпіонату світу з футболу-2025 U-20.

Збірна Іспанії обіграла Бразилію та змогла посісти третє місце у групі С. Переможцем квартету стала команда Марокко, яка в останньому турі поступилась Мексиці. Бразильці за підсумками 3 туру посіли останнє місце в групі та покинули турнір.

Аргентина у групі D переграла Італію та з першого місця вийшла в 1/8 фіналу. Австралія переграла Кубу та стала третьою.

Чемпіонат світу з футболу U-20

Група С

3 тур, 5 жовтня

Іспанія – Бразилія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Браво

Мексика – Марокко 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 51 Мора

Група D

Австралія – ​​Куба 3:1 (2:0)

1:0 – 21 Капуто, 2:0 – 39 Бенні, 3:0 – 50 Капуто, 3:1 – 63 Рабалло

Аргентина – Італія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 74 Горосіто

🇨🇱🇺🇦🇲🇦🇵🇾🇯🇵🇲🇽🇦🇷🇮🇹



Who else will claim a spot in the #U20WC Round of 16? 👀 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 5, 2025

Напередодні збірна України переграла Парагвай та з першого місця вийшла до 1/8 фіналу.