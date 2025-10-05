Аргентина здолала Ітаію, Іспанія переграла Бразилію на чемпіонаті світу U-20
У ніч з 4 на 5 жовтня відбулися матчі у межах групового етапу чемпіонату світу з футболу-2025 U-20.
Збірна Іспанії обіграла Бразилію та змогла посісти третє місце у групі С. Переможцем квартету стала команда Марокко, яка в останньому турі поступилась Мексиці. Бразильці за підсумками 3 туру посіли останнє місце в групі та покинули турнір.
Аргентина у групі D переграла Італію та з першого місця вийшла в 1/8 фіналу. Австралія переграла Кубу та стала третьою.
Чемпіонат світу з футболу U-20
Група С
3 тур, 5 жовтня
Іспанія – Бразилія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 47 Браво
Мексика – Марокко 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 51 Мора
Група D
Австралія – Куба 3:1 (2:0)
1:0 – 21 Капуто, 2:0 – 39 Бенні, 3:0 – 50 Капуто, 3:1 – 63 Рабалло
Аргентина – Італія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 74 Горосіто
Напередодні збірна України переграла Парагвай та з першого місця вийшла до 1/8 фіналу.