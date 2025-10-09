Обидва матчі завершилися в додатковий час: Норвегія та Франція вийшли у чвертьфінал ЧС-2025 U-20

У ніч з 8 на 9 жовтня відбулися чотири матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу з футболу U-20.

Збірна Норвегії здобула мінімальну перемогу над Парагваєм, а Франція виявилась сильнішою за Японію. Обидва матчі завершилися в додатковий час.

Також до чвертьфіналу вийшли молодіжні збірні Аргентини та Колумбії, які переграли Нігерію та Південну Африку відповідно.

Чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20

Плейоф, 1/8 фіналу, 9 жовтня

Аргентина – Нігерія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Сарко, 2:0 – 23 Каррісо, 3:0 – 53 Каррісо, 4:0 – 66 Сільветті

Колумбія – Південна Африа 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Канчімбо, 1:1 – Вілаказі, 2:1 – 63 Вільярреал, 3:1 – 90+6 Вільярреал

Парагвай – Норвегія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 116 Фуглестад

Японія – Франція 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 120+3 Мішаль (пен)

Напередодні в першому матчі плейоф збірна України U-20 зазнала поразки від Іспанії та покинула турнір.

Загалом вже визначились 3 з 4 чвертьфінальні пари турніру. Мексика зіграє з Аргентиною, Іспанія зустрінеться з Колумбією, Франція – з Норвегією.

Останні учасники 1/4 фіналу стануть відомі після сьогоднішніх матчів. За путівку в наступний раунд поборються Марокко та Південна Корея, а також США та Італія.