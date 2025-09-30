Панама U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція

У вівторок, 30 вересня, збірна України проведе другий матч на чемпіонаті світу 2025 з футболу серед юнаків до 20 років. Суперником команди Дмитра Михайленка буде збірна Панами.

Поєдинок відбудеться у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї з рахунком 1:2. Натомість Панама поступилася у попередньому матчі Парагваю (3:2).

Молодіжний чемпіонат світу U-20 триватиме до 19 жовтня. До плейоф вийдуть по дві команди з кожної групи, а також найкращі треті місця.