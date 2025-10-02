Бразилія програла Марокко, Аргентина розгромила Австралію та пробилась у плейоф чемпіонату світу U-20

У ніч з першого на друге жовтня відбулась низка матчів у межах другого туру групового етапу чемпіонату світу до 20 років.

Збірна Аргентини впевнено розгромила Австралію, а Марокко переграло Бразилію – обидві команди стали черговими учасниками плейоф.

Також збірна Італії в меншості змогла втримати нічию з Кубою та зберегла непогані шанси на 1/8 фіналу – для цього "Скуадрі Адзуррі" в третьому турі потрібно не програти.

Чемпіонат світу з футболу U-20

2 тур, 2 жовтня

Група D

Італія – Куба 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – Наталі, 14, 2:0 – Ідріссу, 34, 2:1 – Камеджо, 70, 2:2 – Камеджо, 87 (пен.)

Видалення: Ідріссу, 45+3

Аргентина – Австралія 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Сарко, 3, 2:0 – Перез, 45, 2:1 – Бенні, 69, 3:1 – Субіабре, 90+3, 4:1 – Андіно, 90+5

Група C

Іспанія – Мексика 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Мора, 32, 1:1 – Гарсія, 42, 2:1 – Браво, 80 (пен.), 2:2 – Мора, 87

Бразилія – Марокко 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Маама, 60, 0:2 – Забірі, 76, 1:2 – Теодоро, 90+2 (пен.)

Напередодні визначився перший учасник плейоф чемпіонату світу U-20.