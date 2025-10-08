Далі без господаря турніру: Мексика розгромила Чилі та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу-2025 U-20

Молодіжна збірна Мексики U-20 здобула впевнену перемогу над однолітками з Чилі в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувається в чилійському місті Вальпараїсо.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь мексиканців, а отже господарі турніру завершили свій шлях на ЧС на стадії 1/8.

Мексика вийшла до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем пари Аргентина – Нігерія.

Чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20

Плейоф, 1/8 фіналу, 8 жовтня

Чилі – Мексика 1:4 (0:1)

Гол: 0:1 – 26 Хімменес, 0:2 – 67 Фімбрес, 0:3 – 80 Камберос, 0:4 – 86 Камберос, 1:4 – 88 Россель

Напередодні в першому матчі плейоф збірна України U-20 зазнала поразки від Іспанії та покинула турнір.

Команда Дмитра Михайленка вийшла в 1/8 фіналу, посівши перше місце у групі B, де їй вдалося набрати 7 очок. У Вальпараїсо на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. "Синьо-жовті" в рамках третього туру обіграли Парагвай у місті Сантьяго.

Натомість іспанці посіли третє місце у квартеті з Марокко, Мексикою та Бразилією. У наступному раунді змагань "Фурія Роха" зіграє з переможцем пари Колумбія – Південна Африка.