Японія переграла Чилі, Парагвай в меншості втримав нічию з Південною Кореєю в другому турі ЧС-2025
ФІФА
У ніч з 30 вересня на перше жовтня відбулось два матчі у межах другого туру групового етапу чемпіонату світу до 20 років.
Збірна Південної Кореї не змогло витиснути максимум з видалення Гонсалеса наприкінці першого тайму, зігравши безгольову нічию з Парагваєм.
Збірна Японії переграла Чилі та одноосібно очолила турнірну таблицю групи A – шість очок. У Нової Зеландії та чилійців по три залікові бали.
Чемпіонат світу з футболу U-20
1 жовтня, 2 тур
Група A
Чилі U-20 – Японія U-20 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Такаока, 35 (автогол), 0:2 – Ічіхара, 55
Група B
Корея U-20 – Парагвай U-20 0:0
Напередодні збірна України не втримала перемогу над Панамою і тепер ділить перше місце турнірної таблиці з Парагваєм.