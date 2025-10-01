Японія переграла Чилі, Парагвай в меншості втримав нічию з Південною Кореєю в другому турі ЧС-2025

У ніч з 30 вересня на перше жовтня відбулось два матчі у межах другого туру групового етапу чемпіонату світу до 20 років.

Збірна Південної Кореї не змогло витиснути максимум з видалення Гонсалеса наприкінці першого тайму, зігравши безгольову нічию з Парагваєм.

Збірна Японії переграла Чилі та одноосібно очолила турнірну таблицю групи A – шість очок. У Нової Зеландії та чилійців по три залікові бали.

Чемпіонат світу з футболу U-20

1 жовтня, 2 тур

Група A

Чилі U-20 – Японія U-20 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Такаока, 35 (автогол), 0:2 – Ічіхара, 55

Група B

Корея U-20 – Парагвай U-20 0:0

Напередодні збірна України не втримала перемогу над Панамою і тепер ділить перше місце турнірної таблиці з Парагваєм.