Україна U-20 – Парагвай U-20: онлайн-трансляція
Фото Андрія Ющака/УАФ
У п'ятницю, 30 вересня, збірна України проведе третій матч на чемпіонаті світу 2025 з футболу серед юнаків до 20 років. Суперником команди Дмитра Михайленка буде збірна Парагваю.
Поєдинок відбудеться у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.
Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).