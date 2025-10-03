Україна U-20 – Парагвай U-20: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 30 вересня, збірна України проведе третій матч на чемпіонаті світу 2025 з футболу серед юнаків до 20 років. Суперником команди Дмитра Михайленка буде збірна Парагваю.

Поєдинок відбудеться у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).