Марокко переграло Південну Корею та стало останнім чвертьфіналістом чемпіонату світу U-20

У ніч з 9 на 10 жовтня відбувся заключний матч 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу з футболу U-20.

Збірна Марокко мінімально обіграла Південну Корею та стала останнім чвертьфіналістом турніру, що проходить у Чилі.

У наступній стадії марокканці зіграють з однолітками з США, які виявились сильнішими за італійців.

Чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20

Плейоф, 1/8 фіналу, 10 жовтня

Марокко – Південна Корея 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 автогол Мін Ха, 2:0 – 58 Забірі, 2:1 – 90+6 Кім (пен)

Напередодні в першому матчі плейоф збірна України U-20 зазнала поразки від Іспанії та покинула турнір.

За підсумками матчів 1/8 фіналу визначились усі чвертьфіналісти. Окрім вже відомої пари Марокко – США, Мексика зіграє з Аргентиною, Іспанія зустрінеться з Колумбією, Франція – з Норвегією.