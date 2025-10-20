Гучна сенсація у фіналі: визначився переможець чемпіонату світу U-20

Молодіжна збірна Марокко з футболу U-20 здолала однолітків з Аргентини в фіналі чемпіонату світу серед гравців до 20 років.

Гра завершилася з рахунком 2:0. Дубль оформив Яссір Забірі, який грає за португальський Фамалікан.

Чемпіонат світу з футболу U-20

Фінал, 20 жовтня

Аргентина – Марокко 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Забірі (12), 0:2 – Забірі (29)

Марокканці повели 2:0 уже за перші 30 хвилин гри. Реакцією на це від аргентинського тренера стала заміна вже на 34-й хвилині гри.

Представник Африки віддав ініціативу і до фінального свистка грав другим номером, сподіваючись на контратаки.

Володіння м'ячем доходило до 75 на 25, але в "Альбіселесте" не виходило створювати момент за моментом.

Загалом аргентинці завдали 20 ударів, але лише три припали в площину воріт.

Нагадаємо, в матчі за третє місце збірна Колумбії здолала Францію.

Зазначимо, що молодіжний чемпіонат світу з футболу відбувся в Чилі. Збірна України завершила свої виступи на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії.