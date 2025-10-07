Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Україна U-20 – Іспанія U-20: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 7 жовтня 2025, 09:38
Фото Андрія Ющака
Україна U-20 – Іспанія U-20: онлайн-трансляція

У вівторок, 7 жовтня, збірна України позмагається з Іспанією в матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу 2025 (U-20) з футболу.

Читайте також :
Україна U-20 – Іспанія U-20: прев'ю матчу 1/8 фіналу ЧC-2025

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Команда Дмитра Михайленка вийшла в 1/8 фіналу, посівши перше місце у групі B, де їй вдалося набрати 7 очок. Натомість іспанці посіли третє місце у квартеті з Марокко, Мексикою та Бразилією.

Читайте також :
Чемпіонат світу 2025 U-20: розклад та результати матчів
LIVE трансляція Збірна України U-20 Пряма трансляція текстова трансляція чемпіонат світу-2025 U-20