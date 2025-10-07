Україна U-20 – Іспанія U-20: онлайн-трансляція

У вівторок, 7 жовтня, збірна України позмагається з Іспанією в матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу 2025 (U-20) з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Команда Дмитра Михайленка вийшла в 1/8 фіналу, посівши перше місце у групі B, де їй вдалося набрати 7 очок. Натомість іспанці посіли третє місце у квартеті з Марокко, Мексикою та Бразилією.