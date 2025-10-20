Груповий успіх "підкосив" Україну, фіаско Бразилії, сенсаційний тріумф Марокко. Підсумки ЧС-2025 U-20

У Чилі завершився чемпіонат світу з футболу серед гравців віком до 20 років – головний юнацький турнір під егідою FIFA. За титул найсильнішої молодіжної збірної планети змагатимуться 24 національні команди, в тому числі й збірна України.

"Чемпіон" підбиває підсумки молодіжного чемпіонату світу.

Збірна України: могло бути й краще

Підопічні Дмитра Михайленка виступали у групі B, де їхніми суперниками були команди Південної Кореї, Панами та Парагваю. "Синьо-жовті" у стартовому турі переграли корейців (3:2), далі зіграли внічию з панамцями 1:1, а у вирішальному поєдинку здолали парагвайців (2:1), набравши сумарно 7 очок з 9 можливих. Цей результат дозволив українській збірній вийти у плейоф з першого місця, при цьому Парагвай та Південна Корея також пройшли до 1/8 фіналу, посівши у квартеті 2 та 3 місця відповідно.

За всіма законами логіки, після першого місця наші хлопці мали б отримати зручного суперника на старті стадії плейоф, однак у групі C за дивним збігом обставин третє місце зайняла грізна Іспанія. І саме "Червона Фурія" зупинила переможну ходу українців, вирвавши путівку до чвертьфіналу завдяки голу нападника Бетіса Пабло Гарсії в середині першої половини гри.

Для порівняння, Парагвай в 1/8 протистояв Норвегії, а Південна Корея – команді Марокко. На папері ці суперники здаються більш зручними для підопічних Михайленка. Щоправда, і парагвайці, і корейці також зазнали поразок на старті плейоф, хоч і з мінімальною різницею в рахунку. Історія не знає умовного способу, а відтак можемо лише констатувати, що повторення легендарного успіху команди Петракова 2019 року не вдалося.

Фото Андрія Ющака/УАФ

У складі збірної України дуже добре проявив себе 19-річний півзахисник Геннадій Синчук, який на клубному рівні захищає кольори канадського Монреаля. На рахунку Синчука два забиті м'ячі – по одному у ворота Південної Кореї та Панами. Також результативними ударами на турнірі відзначилися Олександр Пищур з угорського Дьєра, Максим Деркач, який захищає кольори іспанського Райо Махадаонда, та динамівець Матвій Пономаренко.

Цікаво, що у трьох матчах нашої команди взяв участь Крістіан Шевченко – син президента УАФ та легенди українського футболу Андрія Шевченка. 18-річний вінгер молодіжної команди англійського Вотфорда взяв участь у гольовій комбінації та старанно викладався протягом усього відведеному йому ігрового часу.

Зазначимо, що команда Дмитра Михайленка була представлена у Чилі в не найсильнішому складі, оскільки багато клубів не відпустили своїх гравців до молодіжної збірної. Зокрема, могли підсилити "синьо-жовтих" Тарас Михавко з київського Динамо та Артем Степанов із німецького Нюрнберга.

"За свої результати в Чилі команда заслуговує на тверду четвірку, – підсумував головний тренер молодіжної збірної України Дмитро Михайленко в інтерв'ю пресслужбі УАФ. Перше, на що ми звертаємо увагу, – це якість гри, а вона була непоганою. Був і хороший результат на груповому етапі, де тільки дві команди виступили краще (Японія й Аргентина набрали по дев'ять очок).

На жаль, доля розпорядилася так, що в 1/8-й нам належало зустрітися з Іспанією – найкращою командою Європи й однією з найкращих у світі. Але знову ж таки, я подякував своїм підопічним, які намагалися не просто грати, а показувати змістовний футбол на цьому турнірі".

Дмитро Михайленко Фото Андрія Ющака/УАФ

До речі, кривдники українців – іспанці – надовго у Чилі не затрималися: вже після наступної стадії вони були змушені пакувати валізи, програвши Колумбії (2:3) за крок від півфіналу.

Розчарування чемпіонату

Бразильські гравці славляться видовищною технікою, креативністю та любов’ю до гри й перетворюють футбол на справжнє мистецтво. Тож від їхньої збірної всі очікували успішного виступу – якщо не потрапляння до трійки призерів, то, як мінімум, виходу до стадії матчів на вибування. Однак навіть це завдяння-мінімум їм виконати не вдалося.

Можна списати це на те, що із суперниками по групі бразильцям вкрай не пощастило: Мексика, Марокко та Іспанія. З мексиканцями у стартовому турі була нічия (2:2), а ось далі чарівники м'яча поступилися марокканцям (1:2) та іспанцям (0:1). Причому в матчі з Іспанією розігрувалося третє місце, і якби бразильці здобули перемогу, то саме вони вийшли б на українську збірну в 1/8 фіналу.

FIFA

Утім, більшість іменитих гравців до 20 років з певних причин ігнорували цей турнір – хтось сам не захотів, а когось не відпустили клуби. Найбільш яскравим прикладом є 18-річний Ламін Ямаль, який вже давно успішно виступає за Барселону та національну збірну Іспанії. Цікаво було б побачити його виступ на цьому турнірі, зокрема й проти української команди, проте цього, на жаль, не сталося.

Сенсація чемпіонату

Потрапивши до "групи смерті" з Мексикою, Іспанією та Бразилією, африканська команда відчувалася ледь не аутсайдером у цій четвірці. Та все ж саме марокканці посіли перше місце, причому зробили це достроково, здобувши перемоги у двох стартових поєдинках, тоді як жоден із суперників не зміг набрати навіть 3 очок.

У плейоф збірна Марокко спершу перемогла Південну Корею (2:1), далі переграла команду США (3:1), і лише в півфіналі отримала надскладного опонента, однак все ж насилу змогла здолати Францію. Основний час та доданий час завершилися нічиєю 1:1, а у футбольній лотереї влучніше з 11-метрової позначки пробивали саме марокканці.

У фіналі марокканська казка дійшла до кульмінації: два голи 20-річного Яссіра Забірі принесли "Атлаським левам" перше в історії чемпіонство. Сам же Забірі завдяки дублю у фіналі став одним із найкращих бомбардирів турніру, забивши сумарно 5 м'ячів – стільки ж у Кремаскі зі США, Вільярреала з Колумбії та Мішаля з Франції.

FIFA

Нагадаємо, на минулому дорослому чемпіонаті світу, який відбувся у 2022 році, національна збірна Марокко посіла четверте місце. Тож не виключено, що той успіх – не межа, і молоде покоління зможе ще більше підсилити головну команду країни. Утім, жодних гарантій немає – вихованці Петракова не дадуть збрехати...

Гол чемпіонату

На 80-й хвилині матчу третього туру групового етапу проти Парагвая (2:1) Матвій Пономаренко забив ефектний м'яч. 19-річний форвард збірної України здійснив індивідуальний прохід до центральної зони суперників та більярдним ударом метрів з-за меж штрафного майданчика уразив нижній кут воріт.