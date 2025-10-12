Аргентина стала другим півфіналістом чемпіонату світу U-20

Збірна Аргентини у дуже нервовому матчі з Мексикою пробилась до 1/2 фіналу чемпіонату світу U-20.

Гра завершилась з рахунком 2:0 на користь "Альбіселесте".

Вже на дев'ятій хвилині матчу Каррісо вивів свою команду вперед точним ударом під поперечку з меж карного майданчика. Пристрасті на полі не вщухали ані на хвилину: загалом гравці отримали 12 жовтих карток на двох.

Наприкінці матчу у мексиканців здали нерви – спочатку арбітр вилучив Очоа, а згодом і Хіменеса.

Чемпіонат світу з футболу U-20

1/4 фіналу, 12 жовтня

Мексика – Аргентина 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Каррісо, 9, Сільветті, 56

Зазначимо, що сьогодні вночі визначаться інші учасники півфіналу ЧС – США гратиме з Марокко, а Норвегія зустрінеться із Францією.

У півфіналі збірна Аргентини зіграє проти Колумбії, яка напередодні здолала Іспанію.