Аргентина стала другим півфіналістом чемпіонату світу U-20
Збірна Аргентини у дуже нервовому матчі з Мексикою пробилась до 1/2 фіналу чемпіонату світу U-20.
Гра завершилась з рахунком 2:0 на користь "Альбіселесте".
Вже на дев'ятій хвилині матчу Каррісо вивів свою команду вперед точним ударом під поперечку з меж карного майданчика. Пристрасті на полі не вщухали ані на хвилину: загалом гравці отримали 12 жовтих карток на двох.
Наприкінці матчу у мексиканців здали нерви – спочатку арбітр вилучив Очоа, а згодом і Хіменеса.
Чемпіонат світу з футболу U-20
1/4 фіналу, 12 жовтня
Мексика – Аргентина 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Каррісо, 9, Сільветті, 56
Зазначимо, що сьогодні вночі визначаться інші учасники півфіналу ЧС – США гратиме з Марокко, а Норвегія зустрінеться із Францією.
У півфіналі збірна Аргентини зіграє проти Колумбії, яка напередодні здолала Іспанію.