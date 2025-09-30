США забили дев'ять голів Новій Каледонії, Франція переграла Південну Африку на ЧС-2025 U-20

В ніч на вівторок, 30 вересня, відбулися чотири матчі групового етапу чемпіонату світу U-20, який проходить у Чилі.

У Групі Е турнір розпочався із зустрічі між Францією та Південною Африкою. Після обміну голами у першому таймі, "Les Bleus" вирвали перемогу за 10 хвилин до кінця поєдинку.

Пізніше пройшов поки що найбільш результативний матч усього молодіжного мундіалю: збірна США не помітила супротиву збірної Нової Каледонії, здобувши перемогу з рахунком 9:1.

Паралельно із ними відбувалися ігри квартету F, які не були такими багатими на голи. Спочатку Норвегія завдяки голу з пенальті мінімально обіграла Нігерію, після чого Колумбія з аналогічним рахунком 1:0 здолала Саудівську Аравію.

Чемпіонат світу-2025 U-20 – груповий етап

1 тур, 29-30 вересня

Група Е

Франція – Південна Африка 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Бермон, 1:1 – 33 А Шене (пенальті), 2:1 – 80 Мішаль.

США – Нова Каледонія 9:1 (7:0)

Голи: 1:0 – 2 Кремаскі, 2:0 – 4 Кремаскі, 3:0 – 7 Цакіріс, 4:0 – 28 Вестфілд, 5:0 – 35 Норріс, 6:0 – 37 Кремаскі, 7:0 – 44 Норріс, 8:0 – 68 Хабрун, 8:1 – 70 Сімане, 9:1 – 73 Кемпбелл.

Група F

Норвегія – Нігерія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 9 Гольтен (пенальті).

Колумбія – Саудівська Аравія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 64 Переа.

Турнірна таблиця Групи Е

Турнірна таблиця Групи F

Нагадаємо, що молодіжна збірна України стартувала з перемоги над однолітками з Південної Кореї (2:1) на чемпіонаті світу-2025.

Пізніше у тому ж квартеті Парагвай здолав Панаму та вирвався на перше місце, посунувши "синьо-жовтих" на другу сходинку.