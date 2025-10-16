Визначилися фіналісти ЧС-2025 U-20
https://x.com/FIFAWorldCup
У фіналі чемпіонату світу 2025 серед команд U-20 зіграють збірні Аргентини та Марокко.
Представник Африки в серії пенальті вибив збірну Францію, а аргентинці мінімально здолали колумбійців.
Чемпіонат світу з футболу U-20
1/2 фіналу, 13 жовтня
Марокко – Франція 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Ольмета (32, авт), 1:1 – Мішал (59)
Аргентина – Колумбія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сільветті (79)
Зазначимо, якби Франція пройшла Марокко, то фінал ЧС-2025 U-20 cтав би повторенням вирішального поєдинку дорослого ЧС-2022.
Нагадаємо, молодіжний чемпіонат світу з футболу відбувається в Чилі. Збірна України завершила свої виступи на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії.