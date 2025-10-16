Українська правда
Визначилися фіналісти ЧС-2025 U-20

Руслан Травкін — 16 жовтня 2025, 05:23
У фіналі чемпіонату світу 2025 серед команд U-20 зіграють збірні Аргентини та Марокко.

Представник Африки в серії пенальті вибив збірну Францію, а аргентинці мінімально здолали колумбійців.

Чемпіонат світу з футболу U-20
1/2 фіналу, 13 жовтня

Марокко – Франція 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Ольмета (32, авт), 1:1 – Мішал (59)

Аргентина – Колумбія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сільветті (79)

Зазначимо, якби Франція пройшла Марокко, то фінал ЧС-2025 U-20 cтав би повторенням вирішального поєдинку дорослого ЧС-2022. 

Нагадаємо, молодіжний чемпіонат світу з футболу відбувається в Чилі. Збірна України завершила свої виступи на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії.

