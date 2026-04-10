Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік

У 2026 році на шанувальників боксу чекає чимало гучних поєдинків за участю українських та світових зірок. Очікується повернення Тайсона Ф'юрі, який може провести довгоочікуваний бій проти Ентоні Джошуа.

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вийде на ринг проти зіркового кікбоксера Ріко Верхувена; також можливий поєдинок із переможцем пари – Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. Це лише частина гучних поєдинків, які можуть відбутися цього року.

"Чемпіон" підготував повний календар найцікавіших боксерських поєдинків 2026 року. У цьому матеріалі – розклад боїв та всі актуальні результати в міру їх проведення.

Розклад і результати боїв у 2026 році

Квітень

11.04.2026. 📍 Лондон, Англія

🥊 Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, 34–2–1, 24 KO) – Арсланбек Махмудов (21–2, 19 KO)

11.04.2026. 📍 Лондон, Англія

🥊 Конор Бенн (Велика Британія, 24–1, 14 KO) – Ріджис Прогрейс (США, 30–3, 24 KO)

18.04.2026. 📍 Львів, Україна

🥊 Олександр Гриців (Україна, 12–0, 8 KO) – Оланреваджу Дуродола (Нігерія, 50–10, 44 KO)

🏆 Титул WBC Francophone у другій важкій вазі (до 101,6 кг)

25.04.2026. 📍 Париж, Франція

🥊 Лоуренс Околі (Велика Британія, 23–1, 17 KO) – Тоні Йока (Франція, 15–3, 12 KO)

25.04.2026. 📍 Лас-Вегас, США

🥊 Джаррелл Міллер (США, 27–1–2, 22 KO) – Леньє Перо (Куба, 13–0, 8 KO)

🏆 Претендентський бій WBA у суперважкій вазі

Травень

02.05.2026. 📍 Токіо, Японія

🥊 Наоя Іноуе (Японія, 32–0, 27 KO) – Дзунто Накатані (Японія, 32–0, 24 KO)

🏆 Титули WBC, WBA, IBF та WBO у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг)

02.05.2026. 📍 Лас-Вегас, США

🥊 Хільберто Рамірес (Мексика, 48–1, 30 KO) – Девід Бенавідес (США, 31–0, 25 KO)

🏆 Титули WBA та WBO у важкій вазі (до 90,7 кг)

09.05.2026. 📍 Манчестер, Англія

🥊 Фабіо Вордлі (Велика Британія, 20–0–1, 19 KO) – Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22–3, 21 KO)

🏆 Титул WBO у суперважкій вазі

09.05.2026. 📍 Манчестер, Англія

🥊 Джаред Андерсон (США, 18–1, 15 KO) – Соломон Дакрес (Велика Британія, 10–1, 3 KO)

10.05.2026. 📍 Лас-Вегас, США

🥊 Сергій Богачук (Україна, 27–3, 24 KO) – Шейн Мослі-молодший (США, 22–5, 12 KO)

16.05.2026. 📍 Донкастер, Англія

🥊 Філіп Хргович (Хорватія, 19–1, 14 KO) – Девід Аллен (США, 25–8–2, 20 KO)

23.05.2026. 📍 Гіза, Єгипет

🥊 Олександр Усик (Україна, 24–0, 15 КО) – Ріко Верхувен (Нідерланди, 1–0, 1 КО)

🏆 Титул чемпіона світу WBC у суперважкій вазі. 📍 Гіза, Єгипет

23.05.2026. 📍 Гіза, Єгипет

🥊 Хамза Шираз (Велика Британія, 22–0–1, 18 KO) – Алем Бегіч (Німеччина, 29–0–1, 23 KO)

🏆 Вакантний титул WBO у другій середній вазі (до 76,2 кг)

Вересень