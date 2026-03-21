Лапін нокаутував латвійця Бульмейстерса та захистив титули IBF International і WBA Continental
Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (13-0, 5 КО) переміг представника Латвії Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО), захистивши свої обидва титули.
Український боксер нокаутував опонента у першому раунді, на що йому знадобилося трохи більше хвилини.
Бій відбувся в межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars.
Раніше в межах шоу свої дебютні перемоги на професійному рингу здобули Олександр Хижняк та Кіра Макогоненко.
Також свою другу перемогу в профі святкував Дмитро Ловчинський.