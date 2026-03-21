Хижняк нокаутував Барона в дебютному бої у професійному боксі

Олімпійський чемпіон-2024 Олександр Хижняк (1-0, 1 KO) переміг колумбійця Вільмер Барон (8-13-1, 6 КО) у дебютному поєдинку на профі ринзі.

Українець нокаутував суперника вже в першому раунді. 30-річний полтавець двічі відправив колумбійського боксера в нокдаун, після другого падіння Барон не піднявся.

Бій Хижняк – Барон відбувся в межах вечору боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions.

Напередодні на вечорі боксу українка Кіра Макогоненко (1-0, 0 КО) виграла свій дебютний поєдинок у професійному боксі, а Дмитро Ловчинський у першому раунді нокаутував представника Туреччини Сінана Кизилташа.

Нагадаємо, що на шоу присутні Олександр Усик та Ентоні Джошуа. Напередодні боксери разом прибули до Києва, де британець познайомився з українською культурою.