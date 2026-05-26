Ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Джошуа – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про майбутній мегафайт між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає Boxing News.

Британець вважає, що в цьому поєдинку не буде нокауту. Він скептично оцінює шанси Ей Джея на перемогу та прогнозує впевнений тріумф "Циганського короля" рішенням суддів.

"Тайсон переможе за очками, досить комфортно. Я думаю, що Джошуа буде перебоксований. Ф'юрі вже не на піку, він сповільнився, але те саме стосується й Ей Джея. Не думаю, що він перебуває у правильному психологічному стані, не думаю, що Ентоні взагалі хоче більше боксувати, я не знаю, чому він це робить. Він заробив гроші, вигравав титули та зазнав кількох важких поразок. Я не розумію, як і чому Джошуа хоче повернутися після цього – хіба що заради фінансової вигоди. Думаю, що вже під час тренувального табору він зрозуміє: "Насправді це вже не для мене, мені це не цікаво", і це проявиться у бою, якщо він узагалі відбудеться", – сказав Фроч.

Нагадаємо, що про цей бій поки не оголосили офіційно, проте домовленість уже досягнута й контракти підписані. Напередодні Едді Гірн висловився про це протистояння, заявивши, що його проведуть у листопаді.

Перед цим обидва боксери збираються провести ще проміжні поєдинки. Ей Джей буде битись із Крістіаном Пренгою, а суперник "Циганського короля" поки невідомий.