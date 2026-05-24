Усик – Верховен: найкращі моменти та огляд бою

У місті Гіза, Єгипет, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (25-0, 16 КО) здолав Ріко Верховена (1-1, 1 КО). Бій завершився нокаутом в 11 раунді.

Огляд бою Олександр Усик – Ріко Верховен:

Нідерландець дав дуже конкурентний бій. Він добре влучав по українцю, а сам уникав пропущених ударів. Трохи вирівнялася ситуація лише після екватора поєдинку.

У раунді №11 Олександр провів кілька комбінації. Одна з них завершилася нокдауном для Ріко. Усик почав добивати суперника, тому рефері зупинив бій.

Таке рішення здивувало Верховена. Сам Усик був задоволений перемогою.

На момент зупинки бою мінімальним лідером був саме Ріко. Він мав перевагу за силовими ударами.