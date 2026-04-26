Бій Андерсона з Дакресом скасовано через травму американця

Американський надважковаговик Джаред Андерсон (18-1 15 КО) не зможе вийти на бій проти британця Соломона Дакреса (10-1, 3 КО) через травму.

Про це повідомляє The Ring.

У 26-річного боксера діагностували розрив біцепса.

10-раундовий двобій між Андерсоном та Дакресом мав відбутися в андеркарді бою Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі на арені "Co-op Live" у Манчестері, Англія.

Поєдинок мав стати дебютом Джареда у Великій Британії та першим боєм у співпраці з Queensberry Promotions.

Андерсон востаннє виходив на ринг у лютому минулого року, коли переміг одноголосним рішенням суддів Маріоса Колліаса. Це був перший бій Джареда після дострокової поразки від конголезького надважковаговика Мартіна Баколе, яка стала для американця першою у його кар'єрі на профі-рингу.

Нагадаємо, у 2022 році Андерсон вийшов переможцем після поєдинку з українцем Андрієм Руденко.

Декрес востаннє бився в липні, коли переміг за очками Владислава Сіренка.