Тотальна домінація та два нокдауни: огляд бою Бенавідес – Рамірес

Руслан Травкін — 3 травня 2026, 09:13
Мексиканець Давід Бенавідес (32-0, 26 КО) здолав свого земляка Гільберто Раміреса (48-2, 30 КО) в дебютному для себе поєдинку в крузервейті.

Бій завершився нокаутом у шостому раунді.

Огляд бою Бенавідес – Рамірес:

Таким чином, Давід став новим чемпіоном у важкій вазі (до 91,2 кг) за версіями WBO та WBA.

Рамірес вперше за кар'єру програв достроково. У листопаді 2022-го він зазнав поразки одноголосним рішенням суддів від росіянина Дмітрія Бівола.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Бенавідес успішно захистив титул WBC. Він достроково переміг Ентоні Янда, змусивши рефері зупинити бій у сьомому раунді.

Рамірес у червні переміг Юніеля Дортікоса одноголосним рішенням суддів.

