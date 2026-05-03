Тотальна домінація та два нокдауни: огляд бою Бенавідес – Рамірес

Мексиканець Давід Бенавідес (32-0, 26 КО) здолав свого земляка Гільберто Раміреса (48-2, 30 КО) в дебютному для себе поєдинку в крузервейті.

Бій завершився нокаутом у шостому раунді.

Таким чином, Давід став новим чемпіоном у важкій вазі (до 91,2 кг) за версіями WBO та WBA.

Рамірес вперше за кар'єру програв достроково. У листопаді 2022-го він зазнав поразки одноголосним рішенням суддів від росіянина Дмітрія Бівола.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Бенавідес успішно захистив титул WBC. Він достроково переміг Ентоні Янда, змусивши рефері зупинити бій у сьомому раунді.

Рамірес у червні переміг Юніеля Дортікоса одноголосним рішенням суддів.