Богачук технічним нокаутом у шостому раунді програв Мозлі

У Лас-Вегасі (Невада, США) на арені "Meta Apex" відбувся бій між українцем Сергієм Богачуком (27-4, 24 КО) та американцем Шейном Мозлі-молодшим (23-5, 13 КО).

Перемогу здобув Шейм Мозлі, який зумів виграти технічним нокаутом у шостому раунді.

Бокс – мейн-івент Zuffa Boxing 6

Шейн Мозлі-мл (США) – Сергій Богачук (Україна) TKO 6 (10)

HE JUST DID THAT 🤯



Shane Mosley with the TKO in the main event at #ZuffaBoxing06! pic.twitter.com/l6Hu4MkcID — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) May 11, 2026

У першому раунді українець непогано влучав прямим, але при зближенні суперник шукав вдачу аперкотами. Треба визнати, що деякі з них доходили до цілі.

Раунд №2 був досить активний. Шейн на ближній дистанції не завжди діяв чисто: заплутував руки, заводив рукавицю за потилицю українця. Обидва боксери відзначилися кількома влучаннями.

Перевага в третій трьохвилинці була за Сергієм, який почав доносити й кроси. Шейн "не поплив", відповівши своїми ударами в останні секунди.

A barrage of punches to end round 3 👊



Watch LIVE on @ParamountPlus | 📺: https://t.co/59YzXQzG6D pic.twitter.com/kJ77VjPg6w — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) May 11, 2026

Четвертий раунд був рівний. На жаль, на останній секунді Богачук пропустив удар, який його "захитав". Добре, що був гонг.

У першу хвилину наступного раунду Шейн кинувся розвивати успіх – Сергій був у захисті. Сил не вистачило, українець зумів відповідати.

У раунді №6 Шейн таки відправив у нокдаун джебом у корпус, прямим і боковим у підборіддя. Кинувся "добивати" в останню хвилину, чим змусив рефері зупинити бій.

35-річний Мозлі – син Шейна Мозлі, колишнього чемпіона світу в середній та напівсередній вазі. Він востаннє бився 6 грудня минулого року, провівши поєдинок проти Хесуса Рамоса (24-1, 19 КО), якому поступився одноголосним рішенням суддів.

Богачук у лютому переміг росіянина Раджаба Бутаєва. Це був його перший бій у промоушені Zuffa Boxing.