Околі, який кидав виклик Усику, провалив тест на допінг перед боєм

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг напередодні двобою проти Тоні Йокі.

Про це повідомила промоутерська компанія Околі Queensberry Promotions.

Поєдинок повинен був відбутися у рамках вечора боксу 25 квітня у столиці Франції.

"Минулої ночі Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) поінформувала Queensberry, що Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг перед боксерським шоу в Парижі цієї суботи. Подальша інформація про захід буде надана найближчим часом", — йдеться в заяві компанії"

Британський супертяж відреагував на свій провалений тест.

"Перш ніж хтось почне будувати похмурі здогади: після травми біцепса, отриманої мною торік, під час цього збору я отримав травму ліктя на тій же руці. Я пройшов курс лікування, і ось ми тут. Я щиро сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору.

Я, звичайно ж, буду повною мірою співпрацювати з усіма відповідними органами і впевнений, що будь-яке розслідування виправдає мене. На даний момент я не буду давати ніяких додаткових коментарів. Спасибі всім за підтримку, до швидкої зустрічі", – написав Околі.

Відзначимо, що Лоуренс востаннє проводив офіційний двобій наприкінці 2025 року, коли переміг технічним нокаутом Ебенезера Теттеха у Нігерії.

