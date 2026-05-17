Українець Рогава переможно повернувся на ринг після першої поразки в кар’єрі

Український боксер Цотне Рогава (13-1, 8 КО) переміг мексиканця Маурісіо Леона Переса (8-1-1, 6 КО) у першому поєдинку після поразки.

Бій у надважкій вазі відбувся 15 травня у мексиканському місті Четумаль.

За підсумками 8-раундового поєдинку судді одноголосно віддали перемогу представнику України.

Для 33-річного боксера ця звитяга стала 13-ю у професійній кар'єрі.

Востаннє Рогава виходив на ринг у серпні 2025 року, коли програв боснійцю Адаму Крнічу у межах Гран-прі WBC у Ер-Ріяді. Ця поразка наразі залишається єдиною в українця.

