Вистачило трьох раундів: Хргович переміг Аллена у титульний бою

Хорватський боксер Філіп Хргович (20–1, 14 KO) здобув дострокову перемогу над британцем Девідом Алленом (25–9–2, 20 KO) у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі.

Бій відбувся 16 травня в англійському Донкастері на Keepmoat Stadium.

З перших секунд першого раунду Хргович захопив ініціативу, затиснувши суперника до канатів та відпрацьовуючи ударами по голові та корпусу.

Аллен відповідав оверхендами, але ці удари не становили загрози для хорвата. Бій набував одностороннього характеру. Особливо показовим став третій раунд. Хргович вкотре затиснув Аллена біля канатів, не залишаючи 34-річному британцю жодних шансів.

У підсумку команда Аллена викинула рушник, і рефері зупинив одностороннє побиття.

Філіп Хргович (Хорватія) - Девід Аллен (Велика Британія) ТКО 3 (12)

Відеоогляд бою Хргович – Аллен

Філіп Хргович здобув свою 20-ту перемогу на професійному рингу та став володарем вакантного титулу IBF Inter-Continental. Наступним суперником 33-річного хорвата може стати непереможений британець Мозес Ітаума.