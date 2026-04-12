Король повернувся: Ф'юрі брутально "вирубав світло" росіянину Махмудову

У ніч із 11-го на 12 квітня поціновувачі боксу побачили повернення у професійний ринг Тайсон Ф'юрі, який відбоксував із Арсланбеком Махмудовим на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Ця зустріч стала першою для британського супертяжа після того, як він вчергове пішов на пенсію після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) – Арсланбек Махмудов (Канада) 120:108 (двічі) та 119:109

Огляд бою:

Перед виходом на ринг Тайсон вшанував пам'ять Ріккі Хаттона, який помер 14 вересня 2025 року.

HERE COMES THE GYPSY KING 👑



Tyson Fury rocks Tottenham Stadium as he makes his entrance and pays tribute to Ricky Hatton 🕊️#FuryMakhmudov is LIVE NOW on Netflix 📺 pic.twitter.com/AunSuhT1vx — Ring Magazine (@ringmagazine) April 11, 2026

Натомість Махмудов з'явився на ринг під звуки сирен.

Перший раунд минув без активності від британця. Махмудов багато атакував, та змушував суперника притискатись до канатів. Тайсон намагався багато клінчувати, збиваючи темп бою.

У другій трихвилинці "Циганський король" прокинувся та спробував спіймати опонента на атаці. Росіянин, який виступає під прапором Канади, вже мав дещо втомлений вигляд.

Британський супертяж добре викидав хук та шукав печінку суперника, куди цілив раз-по-раз під час ближнього бою.

THIS EXCHANGE BETWEEN TYSON FURY AND ARSLANBEK MAKHMUDOV.#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix! pic.twitter.com/kwOC6YNtN0 — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

На старті четвертого раунду у Махмудова пройшов потужний хук прямо у підборіддя Ф'юрі. У середині трихвилинки Тайсон добре ухилився від атаки опонента, який ледь не впав після зустрічі з канатами. Чим скористався британець та у відповідь сильно кросом струснув голову росіянина.

Протистояння у Лондоні минало дуже швидко. Якщо на старті поєдинку переважно клінчував британець, то ближче до екватора зустрічі цим став зловживати Махмудов.

У середині дистанції Ф'юрі мав значно свіжіший вигляд. Арсланбек починав опускати руки та дуже повільно пересувався рингом.

Anthony Joshua filming Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov on his phone 😂



⁰Taking notes? 📝#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix pic.twitter.com/cPMbm22NTF — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

У сьомому раунді Ф'юрі, який лідирував за суддівськими записками, спробував зловити суперника аперкотом, але в останню секунду Махмудов відхилився від небезпечного удару. Однак сильного правого бокового росіянин не уник.

Суддівські записки бою Ф'юрі – Махмудов після 6 раундів Скриншот

У восьмому раунді боксери почали справжню "рубку", яка ледь не закінчилась фатально для Махмудова. Росіянин пропустив цілу гору від Тайсона. Арсланбеку відверто пощастило, що він вчасно спіймав Ф'юрі на клінчі та пролунав гонг про закінчення часу.

Махмудов у ринзі більше нагадував грушу для биття, а не професійного боксера. Він став справжньою мішенню Тайсона, який із кожним ударом доводив фанам, що "є ще порох у порохівниці".

Представник Канади продовжував обіймати британця наче рідного брата. Однак такі дії неабияк не подобалися Тайсону, який хотів красиво повернутися на ринг. За що Махмудов регулярного отримував по печінці.

Після дев'яти раундів Тайсон був дуже активним, тоді як росіянин продовжував лягати на "Циганського короля". Схоже, що росіянин думав, що у клінчі зможе перемогти британця. Але так у боксі не працює...

Наприкінці десятого раунду Махмудов схилився на одне коліно поруч із канатами після вибухових комбінацій від обох боксерів. Аперкот Тайсона був відмінним!

У передостанньому чемпіонському раунді Ф'юрі вдалось затиснути суперника до кута рингу, але зовсім трохи не вистачило Тайсону, аби дотиснути російського боксера із Канади.

Суддівські записки після 11 раундів бою Ф'юрі – Махмудов Скриншот

У дванадцятому раунді Ф'юрі запрошував суперника пробивати по ньому, але у Махмудова вже давно не було на це сил. Тому переможця протистояння визначали судді – одноголосна перемога Тайсона!

Відзначимо, що одним із почесних гостей вечора боксу став Ентоні Джошуа, якому пророкують битву проти "Циганського короля".