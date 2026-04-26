Міллер здолав Перо та став претендетом на титул Усика

Американський надважковаговик Джарелл Міллер (28-1-2, 22 КО) переміг раніше непереможеного кубинця Леньє Перо (13-1, 8 КО) на арені "Fontainebleau Las Vegas" в американському Лас-Вегасі.

Старт поєдинку був за Перо, 37-річний американець не міг підлаштуватися під стиль шульги. Проте з четвертого раунду Міллер почав перебивати суперника.

Після екватору поєдинку обидва помітно підсіли, однак переконливішим був Міллер, який і довів справу до перемоги. Судді віддали бій американцю – 117:111, 117:111 та 115:113.

Міллер став обов'язковим претендентом на який титул WBA, яким володіє Олександр Усик.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку американець здобув важку перемогу у поєдинку проти нігерійця Кінгслі Ібе.