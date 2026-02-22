Гарсія знищив Барріоса, ставши новим чемпіоном світу за версією WBC

У ніч проти 22 лютого прихильники боксу насолодились протистоянням між Раяном Гарсією (25-2, 20 КО) та Маріо Барріосом (29-3-2, 18 КО), яке відбулось у Лас-Вегасі.

Уболівальники побачили справжнє захопливе видовище, яке тривало усі 12 раундів. Хоча зустріч могла закінчитись вже першому, коли Гарсія відправив суперника у нокдаун.

Барріос зумів відновитись та швидко встати на ноги, продовживши двобій до фінального гонгу. Тому переможця поєдинку визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Раяну: 119-108, 120-107 та 118-109. Гарсія відібрав в опонента чемпіонський пояс за версією WBC у напівсередній вазі.

AND THE NEW RyanGarcia 🏆#TheRingHighStakes | LIVE NOW | Live Exclusively on DAZN | @ringmagazine pic.twitter.com/gg20eJWUxL — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 22, 2026

Прогноз американського тренера Тедді Атласа, який перед боєм ставив на 27-річного земляка, справдився.

Гарсія оформив свою 25-ту перемогу у професіоналах. Ця звитяга стала лише п'ятою недостроковою для американця. Раяну вдалось реабілітуватись за попередню сенсаційну поразку від Роландо Ромеро, яка сталась у травні 2025-го.

Натомість Барріос вже протягом трьох поєдинків поспіль не може здобути перемогу. У двох минулих боях Маріо розписав мирові проти Абеля Рамоса та Менні Пак'яо.