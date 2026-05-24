Тривожний сигнал для Усика: Верховен ледь не створив головну сенсацію року

Бій Олександра Усика проти нідерландця Ріко Верховена мав стати легкою прогулянкою для українця. Багато експертів критикували чемпіона за такий дивний вибір суперника, оскільки, на їхню думку, кікбоксер не мав жодних шансів на перемогу в поєдинку за правилами боксу.

Ба більше, у передматчевих прогнозах ті ж самі експерти в один голос прогнозували, що бій не пройде й половини запланованої дистанції, якщо між боксерами немає домовленості про мінімальну тривалість двобою. Мовляв, все просто: за правилами боксу кікбоксер не має шансів у бою з дворазовим абсолютним чемпіоном світу в гевівейті.

Для розуміння, наскільки низько оцінювалися шанси Верховена, достатньо подивитися на коефіцієнти, які пропонували букмекери для ставок на бій. На перемогу Усика коефіцієнт складав 1,05, а шанси на успіх Ріко – 10,40. Іншими словами, ймовірність перемоги українця оцінювалася приблизно в 95%, а поставивши на нього 100 доларів, можна було заробити лише 5.

Утім, те, що відбувалося в ринзі, можна назвати як мінімум одним із найважчих поєдинків для Усика у професійній кар'єрі. Верховен зі стартових раундів почав діяти першим номером, гарно пересувався на ногах та засипав українця ударами. І найголовніше, що його удари влучали в ціль значно частіше, аніж це вдавалося багатьом іменитим суперникам Олександра.

Здавалося, що такий потужний темп тримати довго неможливо: ось-ось ще один раунд – і Верховен "здується". Проте час йшов, раунди минали, бій перевалив за екватор максимально можливої дистанції, а Ріко продовжував бути активнішим у рингу, кладучи в скарбничку все нові раунди.

Передусім Верховен мав перемогу в зрості та розмасі рук – але така ж перевага раніше була в Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Однак нідерландський кікбоксер, таке враження, довго був швидшим за британських зірок гевівейту. Він протиставив Усику те, до чого українець, схоже, не був готовим.

І лише у чемпіонських раундах стало очевидно, що втома дається взнаки. Як наслідок, Усик, який аж до 10 раунду програвав (!) на суддівських картках, зміг відправити Верховена на настил. А коли суперник підвівся і запевнив рефері про можливість продовжувати боксувати, українець одразу почав засипати свого візаві ударами, давши привід для зупинки бою.

Після завершення бою Ріко Верховен висловив думку, що бій зупинили зарано, адже він продовжував стояти на ногах, а до завершення раунду залишалися лічені секунди:

"Мені здалося, що зупинка була трохи зарано. Ми майже дійшли до кінця раунду, тож я думав: або дозвольте мені впасти зі щитом, або хоча б дочекайтеся гонгу. Але це не мені вирішувати".

Хай там як, Усик здобув дуже-дуже непросту, але все ж перемогу. У 7-9 раундах навіть здавалося, що Олександр зазнає першої в кар'єрі поразки, однак йому все ж вдалося записати цифру 25 до свого рекорду, що символізує кількість звитяг у професіоналах.

Після завершення бою тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл піднявся на ринг та публічно викликав українця на поєдинок. Усик на виклик погодився, але за умови, що бій організує Туркі Аль аш-Шейх.

"Без проблем. Якщо організує Туркі Аль аш-Шейх – без проблем, брате. Я готовий", – відповів Усик.

Тож, як і обіцяв до поєдинку з Верховеном, Усик поки що продовжить боксувати. Бій із Кабаєлом мабуть стане одним з останніх у його кар'єрі. І якщо ще напередодні здавалося, що німець не має жодних шансів здолати "Кота", то тепер це вже не видається таким однозначним.

Верховен продемонстрував, що ключ до перемоги над Усиком існує, і тепер наступному супернику, хто б ним не був, має бути значно простіше його знайти.

Фото: Denys Didkivskyi