Він просто його виснажить: Джошуа – про бій Усика з Верховеном

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) вважає, що у нідерландського кікбоксера Ріко Верховена немає жодних шансів на перемогу в бою проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає Boxing news online.

"Я думаю, мабуть, так само. У боксі, думаю, Усик виснажить його запас сил. Поясню це так для тих, хто дивиться вдома. Уявімо, що ви граєте в Street Fighter і у вас є шкала енергії – Усик знає, як змусити суперника витрачати її. На мою думку, він просто його виснажить. Сподіваюся, бій триватиме чотири раунди або більше, тому що я хочу насолодитися вечором боксу", – сказав Джошуа.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву, а переможець отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради. WBA та IBF зарахують цей поєдинок українському боксеру як захист титулів.

У п'ятницю, 22 травня, на боксерів чекає церемонія зважування.

Напередодні офіційних заходів Усик запевняв, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.