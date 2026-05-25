Він би переміг Джошуа: Браун оцінив рівень Верховена після бою з Усиком

Спенсер Браун поділився думками щодо битви Олександра Усика (25-0, 16 КО) з Ріко Верховеном (1-1, 1 KO).

Його слова передає The Stomping Ground.

Менеджер Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) розхвалив нідерландського кікбоксера. Він віддав належне його рівню та розповів, чи вважає зупинку бою справедливою.

"Ріко був неймовірно сильним. Деякі кікбоксери їдять удари на сніданок. Я говорив днями, не варто його скидувати з рахунків. Ніколи не знаєш точно. І він добре себе показав, чи не так? Але здається, в Усика дуже точний годинник, правда ж? Думаю, зупинка була передчасною. До кінця раунду залишалося лише дві секунди.

Думаю, що Верховену варто було дати повернутися в кут. Це була погана зупинка, але він теж зазнав ушкоджень, коли його відправили в нокдаун. Тож, дивіться, він молодець. Я маю зняти перед ним капелюха. Він чудовий боєць. Тайсон Ф'юрі сказав мені, що це дуже великий, сильний, витривалий чоловік. Тайсон спарингував з ним. І не забувайте, у нього в куті був Пітер Ф'юрі", – сказав Браун.