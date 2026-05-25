Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Він би переміг Джошуа: Браун оцінив рівень Верховена після бою з Усиком

Денис Іваненко — 25 травня 2026, 10:22
Він би переміг Джошуа: Браун оцінив рівень Верховена після бою з Усиком
Ріко Верховен
Скриншот з відео

Спенсер Браун поділився думками щодо битви Олександра Усика (25-0, 16 КО) з Ріко Верховеном (1-1, 1 KO).

Його слова передає The Stomping Ground.

Менеджер Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) розхвалив нідерландського кікбоксера. Він віддав належне його рівню та розповів, чи вважає зупинку бою справедливою.

"Ріко був неймовірно сильним. Деякі кікбоксери їдять удари на сніданок. Я говорив днями, не варто його скидувати з рахунків. Ніколи не знаєш точно. І він добре себе показав, чи не так? Але здається, в Усика дуже точний годинник, правда ж? Думаю, зупинка була передчасною. До кінця раунду залишалося лише дві секунди.

Думаю, що Верховену варто було дати повернутися в кут. Це була погана зупинка, але він теж зазнав ушкоджень, коли його відправили в нокдаун. Тож, дивіться, він молодець. Я маю зняти перед ним капелюха. Він чудовий боєць. Тайсон Ф'юрі сказав мені, що це дуже великий, сильний, витривалий чоловік. Тайсон спарингував з ним. І не забувайте, у нього в куті був Пітер Ф'юрі", – сказав Браун.

Він також оцінив перспективи нідерландця в боксі. Спенсер вважає, що той може бути конкурентним у надважкому дивізіоні.

"Думаю, він би переміг Ентоні Джошуа. Він просто великий, міцний, сильний чоловік. Не думаю, що Ріко міг би перемогти Тайсона. Я думаю, Тайсон набагато сильніший за нього. Також Кабаєл переміг би Ріко", – сказав сменеджер.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11 раунді. Після цього нідерландець заявив, що збирається залишитись у боксі.

Читайте також :
Дивлюсь на це все як на клініку: Усик – про гонорар за бій із Верховеном
Ентоні Джошуа Олександр Усик Ріко Верховен

Ріко Верховен

Усик зробив відверту заяву після перемоги над Верховеном: Не було жодної інформації, щоб розібрати
Дивлюсь на це все як на клініку: Усик – про гонорар за бій із Верховеном
Думав, що він робить це навмисно: зірковий тренер – про бій Усика з Верховеном
Усик – про протест Верховена: Це просто розмови в нікуди
Таємничі цифри на шортах Усика: що означає напис "41:10", з яким він переміг Верховена

Останні новини