Він би переміг Джошуа: Браун оцінив рівень Верховена після бою з Усиком
Спенсер Браун поділився думками щодо битви Олександра Усика (25-0, 16 КО) з Ріко Верховеном (1-1, 1 KO).
Його слова передає The Stomping Ground.
Менеджер Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) розхвалив нідерландського кікбоксера. Він віддав належне його рівню та розповів, чи вважає зупинку бою справедливою.
"Ріко був неймовірно сильним. Деякі кікбоксери їдять удари на сніданок. Я говорив днями, не варто його скидувати з рахунків. Ніколи не знаєш точно. І він добре себе показав, чи не так? Але здається, в Усика дуже точний годинник, правда ж? Думаю, зупинка була передчасною. До кінця раунду залишалося лише дві секунди.
Думаю, що Верховену варто було дати повернутися в кут. Це була погана зупинка, але він теж зазнав ушкоджень, коли його відправили в нокдаун. Тож, дивіться, він молодець. Я маю зняти перед ним капелюха. Він чудовий боєць. Тайсон Ф'юрі сказав мені, що це дуже великий, сильний, витривалий чоловік. Тайсон спарингував з ним. І не забувайте, у нього в куті був Пітер Ф'юрі", – сказав Браун.
Він також оцінив перспективи нідерландця в боксі. Спенсер вважає, що той може бути конкурентним у надважкому дивізіоні.
"Думаю, він би переміг Ентоні Джошуа. Він просто великий, міцний, сильний чоловік. Не думаю, що Ріко міг би перемогти Тайсона. Я думаю, Тайсон набагато сильніший за нього. Також Кабаєл переміг би Ріко", – сказав сменеджер.
Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11 раунді. Після цього нідерландець заявив, що збирається залишитись у боксі.