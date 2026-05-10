Кров текла рікою: огляд бою Дюбуа – Вордлі

Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) зумів перемогти Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) та відібрати пояс WBO у надважкій вазі.

Поєдинок завершився в 11 раунді. Рефері зупинив бій, адже чинний чемпіон був із розбитим обличчям і в дуже пасивному стані.

Огляд бою Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі

Вордлі чудово почав. Уже на 12 секунді першого раунду він відправив опонента в нокдаун.

Ситуація повторилася в раунді №3 – Даніель пропустив оверхенд і взяв коліну.

В інших раундах екссуперник Усика контролював хід подій, методично розбираючи менш технічного опонента.

З сьомого раунду його перевага лише зростала, тому перемога виглядає заслужено та логічно.