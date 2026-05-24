Усик нокаутував Верховена в непростому поєдинку та захистив чемпіонські титули

У Єгипті, біля пірамід Гізи, відбувся боксерський бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1).

У перших раундах Верховен, який вважався андердогом, діяв значно активніше за українця. Усик пропустив декілька ударів і, швидше за все, поступався на картках суддів на екваторі запланованої дистанції.

Згодом Олександру вдалося вирівняти ситуацію, проте Верховен продовжував тиснути, вдало використовуючи перевагу у зрості та розмасі рук.

В 11-му раунді Усик врешті зміг переламати хід поєдинку: спершу відправив суперника в нокдаун. Нідерландець піднявся, однак після добивання рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Для Усика це 25-та перемога на професійному рингу та 16-та дострокова. Верховен, своєю чергою, зазнав першої поразки у другому поєдинку за правилами боксу.

Нагадаємо, в попередньому бою Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванші та вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Усик отримає космічний гонорар за бій з Верховеном у Єгипті.

Фото: Denys Didkivskyi