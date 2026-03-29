Нокаут аперкотом: огляд бою Ітаума – Франклін
Британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) продовжує своє сходження до вершин гевівейту.
У Манчестері (Англія) він у п'ятому раунді яскраво нокаутував досвідченого американця Джермейна Франкліна
Із самого початку поєдинку була помітна різниця в роботі рук і футворку з боку 21-річного проспекта.
Старший на 11 років опонент не встигав ухилятися, а про атаку мови майже не було.
У третьому раунді відбувся нокдаун, але за решту 20 секунд фаворит дотиснути не зумів.
У раунді №4 Джермейн виглядав добре, схоже, зумів відновитися. Мозес уже в наступному раунді оформив свій 12 нокаут за кар'єру, успішно влучивши аперкотом, а потім "викинув" прямий іншою рукою.
