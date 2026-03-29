Українська правда
Нокаут аперкотом: огляд бою Ітаума – Франклін

Руслан Травкін — 29 березня 2026, 02:43
Нокаут аперкотом: огляд бою Ітаума – Франклін
Getty Images

Британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) продовжує своє сходження до вершин гевівейту.

У Манчестері (Англія) він у п'ятому раунді яскраво нокаутував досвідченого американця Джермейна Франкліна

Огляд бою Мозес Ітаума – Джермейн Франклін

Із самого початку поєдинку була помітна різниця в роботі рук і футворку з боку 21-річного проспекта.

Старший на 11 років опонент не встигав ухилятися, а про атаку мови майже не було.

У третьому раунді відбувся нокдаун, але за решту 20 секунд фаворит дотиснути не зумів.

У раунді №4 Джермейн виглядав добре, схоже, зумів відновитися. Мозес уже в наступному раунді оформив свій 12 нокаут за кар'єру, успішно влучивши аперкотом, а потім "викинув" прямий іншою рукою. 

Нагадаємо, раніше Ітаума заявив, що Усик зловживає своєю владою. 

