Дюбуа "вижив" після двох нокдаунів та нокаутував Вордлі в бою за титул WBO

У Манчестері на арені "Co-op Live" відбувся бій між чемпіоном світу у надважкій вазі за версією WBO Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) та ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (23-3-0, 22 КО).

Поєдинок завершився перемогою нокаутом від Даніеля Дюбуа в 11 раунді.

Фаібо Вордлі – Даніель Дюбуа TKO 11 (12)

Зустріч почалася нестандартно. Уже на 12 секунді Фабіо добряче влучив по супернику – Даніель упав у нокдаун.

"Тріпл Ді" відновився, але за перший раунд не зумів показати нічого.

Технічний арсенал Даніель показував кращий, тому в другій трьохвилинці Дюбуа кілька разів активно вмикався, коли Вордлі покладався лише на силовий удар.

Але в третій цей силовий удар знову спрацював. Влучний панч вдруге відправив Дюбуа в нокдаун. Він встав на рахунок "7".

Колишній суперник Усика знову показав чудове відновлення. У раунді №4 він перебоксував чинного чемпіона.

У п'ятому раунді претендент продовжував працювати методично, чим виснажував Фабіо. Ще за три хвилини його перевага стала ще значнішою.

Здавалося, що скоро кінець. В останні 30 секунд сьомого раунду до падіння близькі були обоє, але якимось дивом вистояли.

Перед 9 раундом лікарі оглянули Фабіо, але не зупинили бій. На диво, додаткові секунди пішли йому на користь, бо він показав найкращі хвилини з раунду так третього.

Кінцівка настала на початку 11 раунду, коли після успішної атаки Даніеля рефері нарешті зупинив бій.

Нагадаємо, що Вордлі став чемпіоном світу після відмови від титулу Олександра Усика. Свій останній бій він провів 25 жовтня 2025 року, коли несподівано переміг новозеландця Джозефа Паркера.

Даніель Дюбуа востаннє виходив на ринг 19 липня 2025 року проти Усика. Тоді українець нокаутував британця у п'ятому раунді, вдруге ставши абсолютним чемпіоном світу в гевівейті.