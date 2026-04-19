Гриців брутально нокаутував нігерійця: Привезіть когось сильнішого і побачите довший бій

Український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 КО) висловився щодо вибору наступних суперників після дострокової перемоги над нігерійцем Оланреваджу Дуродолою (50-11, 44 КО), яку оформив 18 квітня у Львові.

У прямому етері вечора боксу на MEGOGO непереможений львів'янин звернувся до своєї команди, яку попросив привезти йому сильніших опонентів.

"Що я можу сказати? Привезіть когось сильнішого і побачите довший бій. А поки буду в першому раунді. Привезете когось сильнішого? Так? Добре", – сказав Гриців.

Відзначимо, що Гриців безжально нокаутував 45-річного нігерійського бійця вже у першому раунді.

Олександр зберіг за собою титул WBC Francophone у бріджервейті. Нагадаємо, що до цього українець виходив на ринг у грудні 2025 року, коли переміг земляка Сергія Радченка. Тоді Сергій знявся з бою в першому раунді через травму руки та оголосив про завершення кар'єри.

