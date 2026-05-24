Шираз ефектно нокаутував Бегича у поєдинку за пояс WBO

Британський боксер Хамза Шираз (23-0-1, 19 KO) достроково переміг Алема Бегича (29-1-1, 23 KO) у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі. Бій відбувся в андеркарді поєдинку Усик – Верховен.

26-річний британець з перших секунд почав бити суперника. Бегич практично не відповідав ударами на удари, лише намагався ховатися за блоком.

У другому раунді Шираз зміг добити суперника ударом по корпусу, після якого німець не зміг піднятися.

Зазначимо, що взимку у Шираза зірвався чемпіонський бій з Дієго Пачеко. Причини такого рішення не повідомлялися, але за інформацією ЗМІ американець сам відмовився від титульного поєдинку через невдоволення своєю формою та останнім боєм проти Кевіна Саджо, який він виграв.

Британець провів свій останній поєдинок влітку 2025 року, нокаутувавши Едгара Берлангу в п'ятому раунді.

"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку Олександра Усика з Ріко Верховеном. Бій Шираза з Бегичем був останнім поєдинком андеркарду.

Напередодні відбулася церемонія зважування учасників битви. Нідерландський кікбоксер виявився важчим за українського чемпіона на 12 кг. Одразу ж Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів.