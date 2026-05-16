Чухаджян із двома нокадунами програв Доновану претендентський бій IBF

У німецькому Мангеймі на "SAP Arena" відбувся бій між українцем Кареном Чухаджяном (26-4, 14 КО) та ірландецем Педді Донованом (15-2, 11 КО). Це був претендентський поєдинок за версією IBF у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Перемогу здобув Донован рішенням більшості суддів.

Педді Донован (Ірландія) – Карен Чухаджян (Україна) MD12 (115:111, 113:113, 114:112)

Перші два раунди боксери не форсували події. Суперник українця діяв від захисту. Іноді це йому допомагало "підловлювати" Карена.

Третій раунд проходив у схожій атмосфері. На жаль, на останній секунді Педді влучив так, що Чухаджяна "захитало".

Наступні 3 хвилини Карен намагався реабілітуватися – опонент чудовою роботою ніг і корпусу нівелював цю роботу.

У шостому раунді ірландець на контратаці зумів відправити Карена в нокдаун.

Paddy Donovan DROPS Chukhadzian in round 6 ‼️#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/RfvaPRDL7h — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2026

Педді нарешті почав допускати помилки в захисті, але все ще був дуже небезпечний з позиції другого номеру.

У раунді №8 українець знову опинився на канвасі рингу. Сталося це, швидше, після поштовху і втрати рівноваги, але рефері відкрив рахунок.

Was this a knockdown or slip? 🤔#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/9cQ2C4NIJt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2026

Наступні два раунди Карен контролював ринг, влучав, але з двома нокдаунами перемогу принести може лише нокаут.

"Чемпіонські" трьохвилинки також залишилися за Чухаджяном, напевно, цього не вистачить для тріумфу. На жаль, так і є. Донован виграє рішенням більшості суддів.

Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі.