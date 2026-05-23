Лапін поступився французу Тані в андеркарді бою Усик – Верховен

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (13-1, 5 КО) поступився французу Бенджаміну Мендесу Тані (10-1, 3 КО) в андеркарді поєдинку Усик – Верховен.

Бій завершився у четвертому раунді технічною перемогою французу. Тані на старті трихвилинки відправив Лапіна в нокдаун, українець піднявся та спробував продовжити бій. Одразу пропустив по корпусу та знову опинився на канвасі. Після третього падіння рефері припинив бій.

Зазначимо, що француз з перших хвилин заволодів ініціативою на ринзі та повністю контролював перебіг бою. Українець переважно діяв другим номером, рятуючись від атак суперника у клінчах.

Benjamin Mendes Tani has defeated Daniel Lapin 😱



Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Даніель переміг представника Латвії Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО), захистивши свої обидва титули.

Вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікується о 00:50 за київським часом. Старт головного бою може зміститися залежно від тривалості попередніх поєдинків.

Напередодні відбулася церемонія зважування учасників битви. Нідерландський кікбоксер виявився важчим за українського чемпіона на 12 кг. Одразу ж Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів.

ФОТО: Denys Didkivskyi