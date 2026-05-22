Гірн назвав дату бою між Джошуа та Ф'юрі

Промоутер ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) Едді Гірн заявив, що бій проти колишнього чемпіона Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) відбудеться у листопаді.

Його слова передає Sky Sports.

"Попри те, що їхній довгоочікуваний поєдинок здатен зібрати аншлаг на будь-якому стадіоні Великої Британії, місце його проведення досі не визначене, і бій цілком може відбутися за межами країни.

"Я думаю, що Велика Британія, мабуть, є головним фаворитом, але, знову ж таки, зрештою обидва бійці отримують величезні, просто колосальні гроші, а рахунок оплачує Туркі Аль аш-Шейх.

Він має зважити, де цей бій матиме найбільший сенс. Думаю, як фанат боксу він хотів би, щоб поєдинок пройшов у Великій Британії, але я б не виключав Америку і не виключав би Саудівську Аравію. Ми братимемо участь в обговоренні, але в підсумку буде так, як буде.

Листопад – це дата для бою Ф'юрі проти Ей Джея. Команда Туркі підкидає нам кілька думок щодо потенційного місця проведення, і все залежить від них. Вони платять за рахунками. Я впевнений, вони б хотіли, щоб бій відбувся у Великій Британії. Очевидно, що це листопад, що трохи обмежує наші можливості, але де б цей бій не відбувся, ми будемо готові", – сказав Гірн.