Один не сильно хотів, інший не міг: огляд бою Ф'юрі – Махмудов

У Лондоні на "Tottenham Hotspur Stadium" на ринзі зійшлися Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Арсланбек Махмудов (21-3, 19 КО).

Бій пройшов без нокдаунів і тривав усі 12 раундів. Британець здобув упевнену перемогу одноголосним рішенням суддів.

Огляд поєдинку Тайсон Ф'юрі – Арсланбек Махмудов:

Росіянин, який представляє Канаду, демонстрував "ознаки життя" лише перші два раунди. Потім, можливо, "Циганський король" не домінував, але мав відчутну перевагу.

Це підтверджує і детальна статистика ударів від порталу Compubox.

Цікавіші події відбулися вже після оголошення переможця. Ф'юрі звернувся до Ентоні Джошуа, який перебував у рингсайді, щоб провести бій. Його земляк показав у відповідь йому середній палець.

На офіційному акаунті Netflix у соцмережі "Х" з'явився анонс, що боксери проведуть бій восени.