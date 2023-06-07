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Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО

Кривавий перший тайм
Вчора 23:17 Андрій Дунець 455 0
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО
#Вест Гем, #Ліга конференцій, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Перша половина вирішального матчу Ліги конференцій УЄФА між Фіорентиною та Вест Гемом запам'яталася зовсім не футбольним епізодом.

Перед подачею кутового на 33-й хвилині один із фанів англійського клубу кинув у гравця італійців Крістіано Біраґі запальничкою (попередньо), розбивши йому голову. Із потилиці лівого захисника флорентійців рясно полилася кров, гру призупинили, але через кілька хвилин поновили.

Відео

Перший тайм завершився з рахунком 0:0.

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