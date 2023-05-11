Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження

Джерело - Чемпіон.

11 травня свій 37-й День народження святкує колишній півзахисник лісабонського Спортінга, київського Динамо і збірної Португалії, чемпіон Європи до 17 років, 2-разовий чемпіон та володар Кубка України, 2-разовий володар Кубка і Суперкубка Португалії Мігель Луїш Пінту Велозу або просто Мігель.

За киян Велозу виступав 4 роки. З 2012-го по 2016-й, а після завершення контракту пішов з клубу вільним агентом, оскільки не захотів продовжувати контракт з українським грандом.

Трансфер португальця - один із найкращих в історії Динамо.

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