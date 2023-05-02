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8 років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер

Сьогодні 12:45 Андрій Твердохліб 1873 0
8 років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер

Джерело - Чемпіон.

2 травня 2015 року, Василь Ломаченко вдруге захистив титул WBO, перемігши технічним нокаутом пуерторіканця Гамальєра Родрігеса.

Бій на Арені MGM Grand у Лас-Вегасі пройшов за повного домінування українця і завершився в 9 раунді.

Також у цей день, 2004 року, гол Андрія Шевченка приніс Мілану Скудетто, а 2 травня 1986 року київське Динамо знищило Атлетіко та виграло Кубок володарів Кубків.

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