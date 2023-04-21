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Де Хеа вирішив не відставати від Маґвайра, влаштувавши курйозний гол у власні ворота

Сьогодні 00:38 Андрій Твердохліб 110 0
Де Хеа вирішив не відставати від Маґвайра, влаштувавши курйозний гол у власні ворота
#Де Хеа, #Ліга Європи, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Девід де Хеа відзначився курйозним моментом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї.

Воротар вийшов далеко за межі штрафного майданчика, намагаючись віддати пас партнеру по команді, але покотив м'яч прямо на ногу нападника Севільї Ен Несірі, який одним дотиком зробив рахунок розгромним (3:0).

Нагадаємо, не менш курйозним виявився перший гол у матчі, який привіз у власні ворота Гаррі Маґвайр, не без участі Де Хеа.

Севілья впевнено здолала Манчестер Юнайтед за сумою двох матчів (2:2, 3:0) і вийшла в півфінал, де зіграє з Ювентусом.

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